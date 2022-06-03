Около 300 бригад Мосводостока дежурят на московских улицах из-за непогоды

На столичных улицах из-за непогоды дежурят 300 бригад ГУП "Мосводосток". Об этом сообщила мэрия.

В России нужно оперативно принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности предприятий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Аэрофлот" отменил рейс из Шри-Ланки в Москву после ареста самолета местным судом.

