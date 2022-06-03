Свыше 20% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы

Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве всего за час. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Бывшие рестораны McDonald’s будут называться "Доминис", сообщил источник.

Пожар в бизнес-центре на улице Горбунова потушен. Пострадали два человека, им оказывают помощь. Об этом заявил Сергей Собянин.

