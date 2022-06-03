Утвержден проект строительства пешеходного моста через Нагатинский Затон

Жители Нагатинского Затона смогут быстрее добираться до метро. Речь идет об одноименной станции БКЛ. Поможет им в этом новый пешеходный мост – проект строительства уже согласован.

Пользоваться им смогут жители Нагатинской набережной и улиц Судостроительной, Якорной и Речников. Кроме пешеходных дорожек, там будет и велопространство, а также так называемые полосы отдыха для неспешных прогулок и селфи с красивым видом.

Длина моста составит 250 метров. Пространство распределят так, чтобы всем хватило места и никто друг другу не мешал по пути. Конструкция будет в форме полумесяца. Мост протянется с территории жилого комплекса "Ривер Парк" до проектируемого ТПУ "Нагатинский Затон" с выходом на Корабельную и Коломенскую улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

