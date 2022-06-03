В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники

На улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП "Мосводостока". Москвичи могут связаться со службой и сообщить о подтоплениях на дорогах и во дворах.

Если залило подземный переход – звонить в "Гормост". О подтоплениях возле дома можно сообщить в управу района, префектуру, Единый диспетчерский центр или оставить заявку на портале "Наш город".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.