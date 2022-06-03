Дептранс призвал водителей избегать резких маневров и держать дистанцию из-за непогоды

В столице резко испортилась погода – началась гроза. На улице стемнело и гремит гром. Ливни, как сообщили синоптики, будут идти весь день с перерывами. Усилится ветер, скорость порывов составит до 17 метров в секунду.

Дептранс призвал автомобилистов избегать резких маневров и держать дистанцию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.