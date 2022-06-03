Специалист ЦОДД заявил, что столичный трафик составляет 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко рассказал, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 220 километров.

Притормозить придется, двигаясь по Бутырской улице в направлении центра. Там остановился грузовой автомобиль, он стоит с открытым капотом. Водитель ожидает техпомощь.

Дорожные работы стали причиной затора на внешней стороне ТТК, рабочие выгородили среднюю полосу перед Звенигородским шоссе, отсюда образовался затор длиной более пяти километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

