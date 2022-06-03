Столичный трафик оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Эдуард Лащенко сообщил, что движение в городе оценивается в пять баллов. Общая длина заторов составляет 160 километров.

На ТТК сложно проехать в направлении Звенигородского шоссе. На Хорошёвской эстакаде в среднем ряду с открытым капотом стоит автомобиль, скорости на этом участке очень низкие. Затор начинается от Сущевского Вала.

На внутренней стороне ТТК также есть проблемы из-за ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

