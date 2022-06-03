Плотный поток сформировался на ТТК

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко сообщил, что загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла. Общая длина заторов –184 километра.

На внутренней стороне ТТК произошло столкновение двух автомобилей. В данный момент движение затруднено на три километра. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

Также на внешней стороне МКАД перед Бесединским мостом неисправная фура затрудняет движение на 2,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.