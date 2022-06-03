В Москве увеличили количество ярмарок для покупки продуктов

В Москве становится больше ярмарок, где в любое время года можно купить фрукты, овощи, рыбу и мясо, молочные продукты и сладости. Ассортимент москвичам предлагают производители из разных регионов страны.

Одна из таких открылась в ТиНАО. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Еще одна точка появилась в Зеленограде. В районе Савелки на этой неделе заработала торговая площадка на 30 мест. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.