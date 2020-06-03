В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 61 пациент с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

Всего с начала пандемии в столице выявили 185 374 случая COVID-19. Вылечились за все время 88 269 пациентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.