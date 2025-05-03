Кремлевская школа верховой езды посвятила программу 80-летию Победы

На площади Дружбы Народов на ВДНХ стартовал сезон конного церемониала Кремлевской школы верховой езды. В этом году программа посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Всадники выступили в исторических образах кавалеристов, показали зрелищные элементы джигитовки и вынос Знамени Победы.

Всадники тренировались несколько месяцев, приучая лошадей к музыке, флагам и синхронному строю. С мая по сентябрь церемониалы будут проходить каждые выходные в 12:00 на ВДНХ и станут новой ежегодной традицией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.