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03 мая, 22:30

Город

Кремлевская школа верховой езды посвятила программу 80-летию Победы

Кремлевская школа верховой езды посвятила программу 80-летию Победы

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На ВДНХ стартовал сезон конного церемониала Кремлевской школы верховой езды

Более 10 тыс школьников и студентов Москвы приняли участие в подготовке к 80-летию Победы

На площади Дружбы Народов на ВДНХ стартовал сезон конного церемониала Кремлевской школы верховой езды. В этом году программа посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Всадники выступили в исторических образах кавалеристов, показали зрелищные элементы джигитовки и вынос Знамени Победы.

Всадники тренировались несколько месяцев, приучая лошадей к музыке, флагам и синхронному строю. С мая по сентябрь церемониалы будут проходить каждые выходные в 12:00 на ВДНХ и станут новой ежегодной традицией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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