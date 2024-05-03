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03 мая, 22:15

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В Москве поставили более 700 праздничных конструкций к Пасхе

В Москве поставили более 700 праздничных конструкций к Пасхе

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Москву украсили к Пасхе, в городе поставили более семи сотен праздничных объемных конструкций. Их можно увидеть на центральных улицах, у храмов и церквей, а также в парках, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Традиционно красочно оформили территорию около Храма Христа Спасителя. Там установили пятиметровую фигуру пасхального яйца, цветочные арки и световые деревья.

Также в парке Яуза появились композиции из плетеных корзин, вишневых деревьев и тюльпанов. Все световые конструкции многофункциональные. Их можно использовать на разные праздники, немного меняя внешний вид.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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