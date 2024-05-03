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03 мая, 21:15

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Станцию метро "Трубная" украсили пасхальными яйцами с русскими узорами

Станцию метро "Трубная" украсили пасхальными яйцами с русскими узорами

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Станцию метро "Трубная" украсили пасхальными яйцами с русскими узорами. По словам заммэра Максима Ликсутова, там установили более ста сорока инсталляций.

Он напомнил, что станцию украшают уже не в первый раз. Разный имидж "Трубной" пришелся по вкусу москвичам и туристам. Так, было решено регулярно обновлять облик станции, добавляя украшения, приуроченные к различным праздникам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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