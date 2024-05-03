Более 2 тысяч общественных пространств планируют обновить в 2024 году в Москве

В 2024 году в Москве планируют обновить более двух тысяч общественных пространств. В городе отремонтируют дороги и тротуары, сделают новые пешеходные переходы, удобные подъезды к домам и многое другое.

МЧС распространило экстренное предупреждение о заморозках в Московском регионе. К утру 4 мая температура в городе может упасть до -5. Погоду сейчас диктует холодный скандинавский антициклон.

Красочный фестиваль "Пасхальный дар" постепенно приближается к своей кульминации. В пасхальное воскресенье гостей ждут многочисленные экскурсии, концерты, а также различные творческие мастерские.

Храма Христа Спасителя украсили к Пасхе. Там установили пятиметровую фигуру пасхального яйца, цветочные арки и световые деревья.

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