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03 мая, 23:15

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Пасхальная программа подготовлена в парках Москвы

Пасхальная программа подготовлена в парках Москвы

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В преддверии Пасхи развлекательные программы пройдут не только на площадках фестиваля "Пасхальный дар", но и в городских парках. В "Кузьминках" пройдут мастер-классы по росписи пасхальных подставок и выступления творческих коллективов.

В парке "Красная Пресня" москвичей и туристов научат создавать пасхальных кроликов и цыплят, плести корзинки из фетра и расписывать яйца из слоеного теста. А в Парке Горького можно будет увидеть театральные постановки и поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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