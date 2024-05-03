Пасхальная программа подготовлена в парках Москвы

В преддверии Пасхи развлекательные программы пройдут не только на площадках фестиваля "Пасхальный дар", но и в городских парках. В "Кузьминках" пройдут мастер-классы по росписи пасхальных подставок и выступления творческих коллективов.

В парке "Красная Пресня" москвичей и туристов научат создавать пасхальных кроликов и цыплят, плести корзинки из фетра и расписывать яйца из слоеного теста. А в Парке Горького можно будет увидеть театральные постановки и поучаствовать в кулинарных мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.