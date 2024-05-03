ЦОДД призвал москвичей воспользоваться городским транспортом

В связи с прогнозируемым вечерним часом пик столичный ЦОДД рекомендует горожанам воспользоваться городским транспортом. Интенсивное движение уже отмечается на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади и на МКАД в районе Осташковского и Варшавского шоссе.

Вечером 3 мая локальные затруднения возможны по направлению в область на проспекте Мира, а также на Ленинградском и Щелковском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

