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Новости

03 мая, 15:30

Город

ЦОДД призвал москвичей воспользоваться городским транспортом

ЦОДД призвал москвичей воспользоваться городским транспортом

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В связи с прогнозируемым вечерним часом пик столичный ЦОДД рекомендует горожанам воспользоваться городским транспортом. Интенсивное движение уже отмечается на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади и на МКАД в районе Осташковского и Варшавского шоссе.

Вечером 3 мая локальные затруднения возможны по направлению в область на проспекте Мира, а также на Ленинградском и Щелковском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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