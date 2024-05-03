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03 мая, 13:15

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Особую программу подготовили на фестивале "Пасхальный дар" к 5 мая

Особую программу подготовили на фестивале "Пасхальный дар" к 5 мая

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Фестиваль "Пасхальный дар" близится к своей кульминации. В Пасху, 5 мая, для посетителей мероприятия проведут экскурсии по храму Христа Спасителя, также в программу включили концерты и творческие мастерские.

На данный момент основные мероприятия фестиваля проходят на городских площадках – на ВДНХ и Тверской площади, а также в парках "Сокольники" и "Кузьминки". Всего в городе работают более 60 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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