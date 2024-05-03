03 мая, 12:15Город
Мастер-классы по декорированию яиц подготовили на фестивале "Пасхальный дар"
В рамках фестиваля "Пасхальный дар" 5 мая пройдут экскурсии по храму Христа Спасителя, также в программу включили концерты и творческие мастерские.
На данный момент основные мероприятия фестиваля проходят на городских площадках. Так, в парке "Сокольники" подготовили мастер-классы по декорированию яиц.
Подробнее о том, какую программу подготовили для москвичей и где еще будут отмечать Пасху, – в эфире телеканала Москва 24.