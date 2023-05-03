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Автомобилистам рассказали, как пополнить счет транспондера на портале mos.ru

Автомобилистам рассказали, как пополнить счет транспондера на портале mos.ru

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Автомобилисты могут пополнить счет своих транспондеров на портале mos.ru. Разработчики подгрузили в сервис "Мои платежи" шаблон для оплаты и строчку о балансе. Вводить информацию о транспондере вручную не нужно, информация автоматически подвязывается к личному кабинету, основываясь на данных пользователя.

Помимо транспондера, на портале можно внести оплату за ЖКХ, городской телефон, а также рассчитаться по штрафам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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