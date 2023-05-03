Новый променад организуют на Симоновской набережной в Москве

На Симоновской набережной организуют новый променад с местами для отдыха и велодорожками. Его длина будет около 250 метров.

Променад заложили в проект благоустройства. На всем протяжении участка, который будут реконструировать, высадят деревья и кустарники. Общая площадь благоустройства составит около шести тысяч квадратов. Отремонтированный участок войдет в программу по реконструкции и обновлению столичных набережных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.