Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:45

Город

Москвичам рассказали, что изменилось в столице за 12 лет

Москвичам рассказали, что изменилось в столице за 12 лет

Автовокзал "Красногвардейский" откроется в 2023 году на юге Москвы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 67 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на 5-м километре МКАД

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": затор длиной два километра образовался на ТТК в районе Киевского путепровода

Южный речной вокзал открылся после реконструкции

Часть рейсов "Аэроэкспресс" во Внуково отменят в мае из-за ремонта железной дороги

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

109 станций метро и МЦК открыли в Москве за последние 12 лет. Городской Стройкомплекс развивает транспорт, районы, где не хватало инфраструктуры, и занимается возведением жилья. Миллионы квадратных метров построено за это время. Подробнее о том, что еще изменилось в столице, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика