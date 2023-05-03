Москвичам рассказали, что изменилось в столице за 12 лет

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

109 станций метро и МЦК открыли в Москве за последние 12 лет. Городской Стройкомплекс развивает транспорт, районы, где не хватало инфраструктуры, и занимается возведением жилья. Миллионы квадратных метров построено за это время. Подробнее о том, что еще изменилось в столице, – в эфире телеканала Москва 24.