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Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в середине мая

Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в середине мая

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Проверить здоровье можно будет в 46 точках "Здоровая Москва". Павильоны снова откроют в столичных парках уже в середине мая. Они специально расположены так, чтобы зайти к врачу можно было во время прогулки или по пути с работы.

Принимают пациентов семь дней в неделю, с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Пройти обследование можно по 11 направлениям. Принимают всех, кто старше 18 лет и прикреплен к городским поликлиникам.

Из документов нужно взять полис ОМС и удостоверение личности. За прошлые три сезона москвичи воспользовались такой программой более миллиона раз. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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