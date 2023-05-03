Павильоны "Здоровая Москва" откроются в столичных парках в середине мая

Проверить здоровье можно будет в 46 точках "Здоровая Москва". Павильоны снова откроют в столичных парках уже в середине мая. Они специально расположены так, чтобы зайти к врачу можно было во время прогулки или по пути с работы.

Принимают пациентов семь дней в неделю, с 08:00 до 20:00, без перерывов и выходных. Пройти обследование можно по 11 направлениям. Принимают всех, кто старше 18 лет и прикреплен к городским поликлиникам.

Из документов нужно взять полис ОМС и удостоверение личности. За прошлые три сезона москвичи воспользовались такой программой более миллиона раз. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.