В понедельник в "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура. А сегодня праздник цветения сакуры прошел в Бирюлевском дендропарке.

Цветение может продлиться от нескольких часов до нескольких дней. Если в городе не будет дождей, любоваться цветами получится около недели.

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