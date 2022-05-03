В центре Москвы начали благоустраивать Конюшковскую улицу. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Ранее в городе уже привели в порядок Новинский бульвар, улицы Новый Арбат и Красную Пресню, а также площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Обновление Конюшковской улицы позволит полностью завершить благоустройство этого квартала.

В районе Малого Конюшковского переулка сделают новый наземный переход с дополнительным светофором, а два старых реконструируют. Появятся места для отдыха с лавочками, а также информационные стенды.

Для пассажиров автобусов оборудуют три современных остановочных павильона. На улице разместят 56 новых фонарей и торшеров с энергоэффективными светильниками.

Про озеленение тоже не забудут. Вдоль проезжей части на Конюшковской улице высадят более 50 деревьев и почти 40 кустарников, увеличат общую площадь газона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24