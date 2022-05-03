Благоустройство Конюшковской улицы началось в центре Москвы, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 15 м/c до вечера вторника.

Ракетами "Оникс" уничтожены ангары с иностранным вооружением под Одессой, передает МО РФ.