Более четырех миллионов саженцев виолы украсили Москву. Эти цветы в народе часто называют "анютиными глазками".

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, к концу мая – началу июня клумбы украсят более 35 миллионов однолетников, а затем в городе продолжат высаживать и многолетние цветы, в том числе розы и пионы.

Благодаря такой поэтапной высадке цветники украшают Москву до поздней осени. Общая площадь городских клумб весной и летом составит 880 тысяч квадратных метров. На них будет цвести более 55 миллионов однолетних и многолетних растений.

Самые большие и красивые цветники традиционно оформляют на Манежной площадки, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.