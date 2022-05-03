Более 64 тыс новых адресов присвоены столичным объектам недвижимости с начала года

Более 64 тысяч новых адресов присвоены столичным объектам недвижимости с начала года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В России появится единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, передает пресс-служба кабмина.

СК расследует 35 дел о фейках о Вооруженных силах России, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.