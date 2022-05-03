Десятки улиц и набережных перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы, которая пройдет 4 мая. Самые ранние ограничения движения начнут действовать в 16:30.

До 19:00 нельзя будет проехать по участку от Новинского бульвара до Проектируемого проезда №3502. Особенно много изменений будет в центре. С 17:30 и до окончания репетиции перекроют Тверскую, Моховую, Солянку и Кадашевскую набережные. Машины не пустят также на Новую площадь, Кремлевскую и Котельническую набережные.

С 22:00 начнут действовать перекрытия, касающиеся Тверского бульвара, Б.Путинковского переулка и Страстного бульвара. А с 22:30 нельзя будет проехать по Садовой-Кудринской улице, Новому Арбату и улице Серафимовича. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.