В новом сезоне Москву украсят 55 миллионов цветов. Городские службы уже высадили более 4,5 миллиона саженцев виолы. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

К началу июня будет высажено почти 35 миллионов однолетних растений. После этого в Москве приступят к высадке роз, пионов и других многолетних цветов.

Самые впечатляющие цветники можно встретить на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате и Поклонной горе. Благодаря поэтапной высадке клумбы радуют жителей и гостей столицы своими красками до поздней осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.