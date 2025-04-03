Период весеннего половодья завершен в Московском регионе. Он прошел штатно. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Заммэра добавил, что все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены в необходимом объеме. Это позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города, подчеркнул он.

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