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Новости

03 апреля, 20:00

Город

Новости часа: новый корпус Третьяковки закрыли до конца дня 3 апреля

Новости часа: новый корпус Третьяковки закрыли до конца дня 3 апреля

Прогулочный маршрут на Кадашевской набережной растянется на 20 км

Москва стала самым благоприятным городом для проживания пятый раз подряд

Ливень с градом начался в Москве

Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

Ураганный ветер повалил деревья и конструкции в Москве

На фоне ураганного ветра москвичей попросили не выходить на улицу

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Москвичи засняли на видео бобра в районе Нагатинский Затон

Общественные пространства Москвы закрывают из-за ураганного ветра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая Третьяковка на Крымском Валу будет закрыта для посетителей до конца дня 3 апреля из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Бесплатный проезд на электровелосипедах доступен по картам москвича учащихся, рассказали в столичном Дептрансе.

В Серебряном бору построят новое здание для клуба любителей зимнего купания, заявили в департаменте культуры.

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