Новости часа: новый корпус Третьяковки закрыли до конца дня 3 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая Третьяковка на Крымском Валу будет закрыта для посетителей до конца дня 3 апреля из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Бесплатный проезд на электровелосипедах доступен по картам москвича учащихся, рассказали в столичном Дептрансе.

В Серебряном бору построят новое здание для клуба любителей зимнего купания, заявили в департаменте культуры.