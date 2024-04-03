Ливень с градом начался в Москве

Сильный ветер и ливень с градом накрыли Москву. По данным синоптиков, порывы ветра в городе могут превышать 20 метров в секунду. Тем временем из-за непогоды городские службы вынуждены убирать поваленные конструкции и деревья по всему городу.

В столице уже закрыли парки, зоосад, летние кафе, аттракцион "Солнце Москвы" и канатную дорогу. При этом аэропорты продолжают принимать и выпускать суда в штатном режиме.

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