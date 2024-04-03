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03 апреля, 19:15

Город

Ливень с градом начался в Москве

Ливень с градом начался в Москве

Собянин: территория Боткинской больницы будет благоустроена

Ураганный ветер повалил деревья и конструкции в Москве

На фоне ураганного ветра москвичей попросили не выходить на улицу

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Москвичи засняли на видео бобра в районе Нагатинский Затон

Общественные пространства Москвы закрывают из-за ураганного ветра

Вход в Новую Третьяковку будет закрыт до конца дня из-за непогоды

Летние веранды и парки закрываются из-за сильного ветра в Москве

Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве

Сильный ветер и ливень с градом накрыли Москву. По данным синоптиков, порывы ветра в городе могут превышать 20 метров в секунду. Тем временем из-за непогоды городские службы вынуждены убирать поваленные конструкции и деревья по всему городу.

В столице уже закрыли парки, зоосад, летние кафе, аттракцион "Солнце Москвы" и канатную дорогу. При этом аэропорты продолжают принимать и выпускать суда в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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