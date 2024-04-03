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03 апреля, 17:15

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На фоне ураганного ветра москвичей попросили не выходить на улицу

На фоне ураганного ветра москвичей попросили не выходить на улицу

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Столицу накрыл ливень с ураганным ветром. По всему городу коммунальщики уже приступили к уборке поваленных деревьев и конструкций. В связи с этим горожан призывают по возможности не выходить на улицу.

В ЦОДД предупредили, что вечером 3 апреля возможны затруднения в центральной части Москвы, на Ленинградском шоссе и на проспекте Мира по направлению в область. Водителей просят быть внимательными и не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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