На фоне ураганного ветра москвичей попросили не выходить на улицу

Столицу накрыл ливень с ураганным ветром. По всему городу коммунальщики уже приступили к уборке поваленных деревьев и конструкций. В связи с этим горожан призывают по возможности не выходить на улицу.

В ЦОДД предупредили, что вечером 3 апреля возможны затруднения в центральной части Москвы, на Ленинградском шоссе и на проспекте Мира по направлению в область. Водителей просят быть внимательными и не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.