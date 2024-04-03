Временные ограничения в движении в районе Белорусского вокзала введут ночью 3 апреля

В среду, 3 апреля, в Москве пройдет ночная репетиция парада трамваев к 125-летию Московского трамвая. Из-за этого временно перекроют движение в районе Белорусского вокзала.

Как сообщает Дептранс, ограничение введут не дольше чем на пять минут. Оно коснется участка Лесной улицы – от ее пересечения с Новолесной до перекрестка с 1-й Тверской-Ямской и площадью Тверская Застава. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.