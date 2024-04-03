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Новости

03 апреля, 11:45

Город

Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Прогулочный маршрут появится на Кадашевской набережной в столице

"Мой район. Новости": жилье по реновации построят в столичных Черемушках по программе КРТ

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 3 апреля

Москва лидирует в рейтинге городов России по качеству городской среды

Собянин: в ближайшие пять лет в Москве откроется более 460 новых школ и детсадов

В цехе домостроения в Марушкинском рассказали о строительстве модульного жилья

Почти 500 тыс сотрудников городских служб задействуют в уборке столицы в рамках месячника

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: объемы инвестиций в экономику Москвы достигли 6,8 трлн руб в 2023 году

Москву признали самым комфортным городом России. Эксперты проверили качество жилья, инфраструктуры, зеленых территорий и других важных городских пространств. В результате столица оказалась лидером рейтинга качества городской среды.

В правительстве заявили, что расчет индекса – это не соревнование городов, а определение приоритетов их развития. Рейтинг помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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