03 апреля, 11:45Город
Москва признана самым благоприятным для проживания городом России
Москву признали самым комфортным городом России. Эксперты проверили качество жилья, инфраструктуры, зеленых территорий и других важных городских пространств. В результате столица оказалась лидером рейтинга качества городской среды.
В правительстве заявили, что расчет индекса – это не соревнование городов, а определение приоритетов их развития. Рейтинг помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.