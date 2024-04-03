Москва признана самым благоприятным для проживания городом России

Москву признали самым комфортным городом России. Эксперты проверили качество жилья, инфраструктуры, зеленых территорий и других важных городских пространств. В результате столица оказалась лидером рейтинга качества городской среды.

В правительстве заявили, что расчет индекса – это не соревнование городов, а определение приоритетов их развития. Рейтинг помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.