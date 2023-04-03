Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 22:15

Город

Развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти на 50%

Развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти на 50%

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга на теракт

"Деньги 24": чем цифровой рубль отличается от криптовалют

СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в кафе Петербурга на теракт

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах после открытия новых диаметров

СК опубликовал видео с разбившимся легкомоторным самолетом в Волгоградской области

Пожар произошел в жилом доме на севере Москвы

Власти Петербурга рассказали о пострадавших при взрыве в кафе

"The City": на этой неделе состоится премьера драмы "Сансара"

В МЧС рассказали, как безопасно жарить шашлыки на природе в Москве

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти наполовину. По проекту специалисты построят пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход.

Кроме того, к торговым комплексам "Садовод" и "Мега" появится удобный подъезд. Ежедневно туда приезжает более 150 тысяч человек.

Что еще изменится с открытием новой дороги? И когда планируют завершить строительство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительстводорогивидеоМаксим СеликовКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика