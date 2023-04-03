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03 апреля, 16:45

Общество

В Москве начал работу пункт отбора на военную службу по контракту

В Москве начал работу пункт отбора на военную службу по контракту

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту заработал в столице. Обратиться туда могут как москвичи, так и жители других регионов.

Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он будет работать с 09:00 до 20:00.

Параллельно заработала и горячая линия, где подскажут ответы на все основные вопросы. О возможностях службы по контракту, льготах и мерах поддержки военных и их семей можно узнать на горячей линии 117.

Каковы основные требования для поступления на военную службу? И какие льготы положены контрактникам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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