Развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова почти на 50%

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней готова почти наполовину. По проекту специалисты построят пять эстакад-съездов, три путепровода, два надземных и один подземный пешеходный переход.

Кроме того, к торговым комплексам "Садовод" и "Мега" появится удобный подъезд. Ежедневно туда приезжает более 150 тысяч человек.

Что еще изменится с открытием новой дороги? И когда планируют завершить строительство? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.