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Новости

03 апреля, 12:00

Город

Специалисты промыли причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной

Специалисты промыли причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной

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В Москве к сезону навигации подготовили причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Причал находится рядом с Кремлем, у Театра Эстрады.

Бригада из шести человек полностью убрала остатки снега и льда. Кроме того, специалисты промыли покрытие, лестницы и стены. На это им потребовалось четыре часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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