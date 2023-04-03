Специалисты промыли причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной

В Москве к сезону навигации подготовили причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Причал находится рядом с Кремлем, у Театра Эстрады.

Бригада из шести человек полностью убрала остатки снега и льда. Кроме того, специалисты промыли покрытие, лестницы и стены. На это им потребовалось четыре часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.