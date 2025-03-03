Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

В Москве на месте платформы Беговая возводят городской вокзал. Это одна из самых крупных и сложных железнодорожных строек столицы. Пассажиры смогут пересесть на метро, МЦД-1 и МЦД-4.



В городе местами продолжает идти снег. Однако он почти сразу тает из-за теплой погоды. В Москву пришла стабильно плюсовая температура. В ночное время еще возможны заморозки, но уже не такие сильные.

Пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили в МЧС. Площадь возгорания превысила 9 тысяч квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля.

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