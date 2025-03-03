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Новости

03 марта, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

"Мой район. Новости": самую высокую стопку блинов испекли на "Городской ферме" ВДНХ

В Московском зоопарке показали, как панду Катюшу пыталась сдвинуть с места ее мама

Новости часа: на территории больницы имени Вересаева появилась вертолетная площадка

Собянин: московский городской вокзал Беговая откроется в 2026 году

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

"Интервью": Игорь Реморенко – о главном педагогическом вузе столицы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет московский городской вокзал Беговая

"Мой район. Новости": приподнятые платформы появились в Марьиной роще

Собянин: современный городской вокзал Беговая объединит метро, МЦД-1 и МЦД-4

В Москве на месте платформы Беговая возводят городской вокзал. Это одна из самых крупных и сложных железнодорожных строек столицы. Пассажиры смогут пересесть на метро, МЦД-1 и МЦД-4.

В городе местами продолжает идти снег. Однако он почти сразу тает из-за теплой погоды. В Москву пришла стабильно плюсовая температура. В ночное время еще возможны заморозки, но уже не такие сильные.

Пожар на складе в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили в МЧС. Площадь возгорания превысила 9 тысяч квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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