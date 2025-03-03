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03 марта, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Утвержден проект планировки участка русла Москвы-реки, прилегающего к Тушинскому аэродрому, сообщил Сергей Собянин. Создание набережной – часть масштабного проекта по комплексному освоению территории, где строится современный район.

"Для комплексного развития депрессивных площадок город не только привлекает инвесторов, но и назначает операторов КРТ. По 36 проектам редевелопмента, которые с 2024 года реализуют операторы, предусмотрено строительство свыше 7 миллионов квадратных метров различных объектов недвижимости. На участках появятся новые жилые дома и объекты общественно-делового назначения, ряд проектов предусматривает создание современных производств. В результате город получит около 106,8 тысячи рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Покровском-Стрешневе на месте уже существующих спортобъектов построят новый комплекс площадью 145,5 тысячи квадратных метров. В его состав войдут дворец спорта "Спартак-Москва" и "Стадион № 1" со спортзалом и футбольным манежем.

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