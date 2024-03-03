Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта. Более 170 обрабатывающих предприятий Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Под руководством экспертов компании выравнивают занятость своих сотрудников, совершенствуют логистику, корректируют размеры партий и многое другое.

В понедельник, 4 марта, температура воздуха начнет опускаться, днем максимум столбиков термометров составит плюс 2 градуса. Атмосферное давление останется на высоком уровне.

Скоростной режим изменится на участке Новорижской эстакады с 4 марта. Теперь там нельзя будет разгоняться быстрее 60 километров в час. Новые правила ввели для повышения безопасности движения.

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