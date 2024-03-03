Экскурсия по выставке "Политехнический музей: приближая будущее" прошла в Музее Москвы

3 марта в Музее Москвы прошла экскурсия по выставке "Политехнический музей: приближая будущее".

Куратор Сергей Рыков рассказал о концепции выставки и уникальных экспонатах.

В экспозиции представлены архивные фото и документы, барельеф "Георгий Победоносец", изготовленный методом гальванопластики, самолет "Илья Муромец", редкие автомобили, первые счетные и вычислительные машины и многое другое.