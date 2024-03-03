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03 марта, 16:00

M24.RU

Экскурсия по выставке "Политехнический музей: приближая будущее" прошла в Музее Москвы

Экскурсия по выставке "Политехнический музей: приближая будущее" прошла в Музее Москвы

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3 марта в Музее Москвы прошла экскурсия по выставке "Политехнический музей: приближая будущее".

Куратор Сергей Рыков рассказал о концепции выставки и уникальных экспонатах.

В экспозиции представлены архивные фото и документы, барельеф "Георгий Победоносец", изготовленный методом гальванопластики, самолет "Илья Муромец", редкие автомобили, первые счетные и вычислительные машины и многое другое.
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