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03 марта, 19:45

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Ежегодная акция "Ночь на катке" начнется в столичных парках 3 марта

Ежегодная акция "Ночь на катке" начнется в столичных парках 3 марта

Акция "Ночь на катке" пройдет в столичных парках вечером 3 марта

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Вечером 3 марта в 11 столичных парках катки будут работать бесплатно. В Москве завершается сезон катания на коньках. По традиции в последний день работы ледовых площадок проходит акция "Ночь на катке".

Для посетителей подготовили также и насыщенную программу с мастер-классами. Так, в парке имени Баумана гостей встретят живой музыкой, а в саду "Эрмитаж" будут балетные номера. В парке "Сокольники" посетителям расскажут о великих русских художниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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