Акция "Ночь на катке" пройдет в столичных парках вечером 3 марта

Москвичам предложили провести ночь на катке 3 марта. Ежегодная акция пройдет на 11 искусственных катках в парках столицы. Посещение будет бесплатным, но необходимо предварительно оформить билеты на сайте.

Посетителей ждут различные программы. Так, в парке имени Баумана гостей встретят живой музыкой, а в саду "Эрмитаж" – балетные номера. Специальная программа также ждет гостей Парка Горького.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.