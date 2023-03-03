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03 марта, 18:30

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Акция "Ночь на катке" пройдет в столичных парках вечером 3 марта

Акция "Ночь на катке" пройдет в столичных парках вечером 3 марта

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Загруженность столичных дорог вырастет до 8 баллов вечером 3 марта

Москвичам предложили провести ночь на катке 3 марта. Ежегодная акция пройдет на 11 искусственных катках в парках столицы. Посещение будет бесплатным, но необходимо предварительно оформить билеты на сайте.

Посетителей ждут различные программы. Так, в парке имени Баумана гостей встретят живой музыкой, а в саду "Эрмитаж" – балетные номера. Специальная программа также ждет гостей Парка Горького.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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