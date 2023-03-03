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03 марта, 18:00

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Два новых участка будущего парка "Яуза" начали обустраивать в Москве

Два новых участка будущего парка "Яуза" начали обустраивать в Москве

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В Москве стартовало обустройство двух новых участков парка "Яуза". Проект задуман как самое масштабное эко-пространство в Европе.

На данный момент планируется провести работы вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Здесь появится сцена с местами для зрителей. Будут благоустроенны прогулочные зоны для пешеходов, а также сеть дорожек для велосипедистов и бегунов. Например, протяженность велодорожек в парке Яуза составит около 20 километров.

В парке будут установлены фонари с энергоэффективными светильниками, обновлены покрытия детских и спортивных площадок, отремонтированы мостовые переходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоРоман Карлов
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