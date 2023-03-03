Два новых участка будущего парка "Яуза" начали обустраивать в Москве

В Москве стартовало обустройство двух новых участков парка "Яуза". Проект задуман как самое масштабное эко-пространство в Европе.

На данный момент планируется провести работы вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Здесь появится сцена с местами для зрителей. Будут благоустроенны прогулочные зоны для пешеходов, а также сеть дорожек для велосипедистов и бегунов. Например, протяженность велодорожек в парке Яуза составит около 20 километров.

В парке будут установлены фонари с энергоэффективными светильниками, обновлены покрытия детских и спортивных площадок, отремонтированы мостовые переходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.