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Инженерная подготовка перед благоустройством началась на Южном речном вокзале в Москве

Инженерная подготовка перед благоустройством началась на Южном речном вокзале в Москве

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В столице приступили к этапу перед благоустройством территории Южного речного вокзала. Там началась инженерная подготовка, прокладка ливневой системы и водопровода. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Главная цель проекта – организовать новую точку притяжения горожан с набережной и комфортными зонами отдыха.

В результате благоустройства появится пять причальных зон для прогулочных и круизных судов. Специалисты построят две новые трансформаторные подстанции, улучшат систему освещения, расширят пешеходную зону и установят уличную мебель. Рядом с вокзалом появятся парковка, стоянка такси и остановка общественного транспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоЕвгения Мирошкина
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