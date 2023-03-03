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Фестиваль "Московская студенческая весна" стартовал в столице

Фестиваль "Московская студенческая весна" стартовал в столице

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Фестиваль "Московская студенческая весна" начался в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Свои таланты в хореографии, вокале, театральном и других искусствах продемонстрируют студенты 70 вузов. Конкурсных туров несколько: сначала лучших выберут в университетах, затем на уровне городских округов и на общемосковском этапе.

В 2023 году впервые для участников проведут творческие занятия по театральному и сценическому мастерству. За приз бороться можно в 52 номинациях. Победители представят Москву на проекте "Российская студенческая весна".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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