Фестиваль "Московская студенческая весна" стартовал в столице

Фестиваль "Московская студенческая весна" начался в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Свои таланты в хореографии, вокале, театральном и других искусствах продемонстрируют студенты 70 вузов. Конкурсных туров несколько: сначала лучших выберут в университетах, затем на уровне городских округов и на общемосковском этапе.

В 2023 году впервые для участников проведут творческие занятия по театральному и сценическому мастерству. За приз бороться можно в 52 номинациях. Победители представят Москву на проекте "Российская студенческая весна".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.