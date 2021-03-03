В Москве создали отряд для предотвращения пожаров летом

В Москве появился особый отряд, который будет предотвращать пожары летом. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков. Отряду предстоит тушить костры и следить за порядком – заниматься профилактикой.

"Что такое Московский регион? Это 150 километров от центра Москвы – и дальше начинаются другие области. Если вдруг возгорание, то, конечно, дым и соответствующие угарные газы могут доходить и до Москвы. Поэтому наша задача – в первую очередь профилактика. Вторая составляющая – иметь силы для ликвидации пожарных проявлений. У себя на территории города создан специальный отряд – примерно 650 единиц техники", – заявил Бирюков.

Предполагается, что круглосуточное дежурство техники поможет предотвратить многие лесные пожары. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.