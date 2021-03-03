Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Первой правильный ответ прислала телезрительница Светлана.

Победительница получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете.